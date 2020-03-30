Трамп рассказал, когда начнется «пик коронавируса» в США

Президент США Дональд Трамп дал свой прогноз по коронавирусу COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», на пресс-конференции американский лидер назвал сроки, когда «ударит» пик заболевания.

По его словам, наибольшая смертность от заразы в США будет фиксироваться через две недели.

Дональд Трамп сказал: «Модели показывают, что пик смертности будет достигнут в течение двух недель».

Стоит напомнить, что от коронавируса в стране уже скончались почти 2,5 тысячи человек, а заразились 140 тысяч людей.

Как писала «Фраза», от коронавируса скончалась принцесса из династии Бурбонов.

Сообщалось, что в Испании вновь побит «рекорд» по суточной смертности от коронавируса.