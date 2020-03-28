Лукашенко назвал «лучшее» противовирусное средство

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение по поводу лучшего лекарства от вирусов. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло по окончании хоккейного матча на приз Президентского спортивного клуба.

Как передает ТАСС, Бацька, отвечая на вопрос журналистки, в частности, отметил, что в «холодильнике» (на ледовой арене ‒ ред.) никаких вирусов нет.

«Самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», ‒ подчеркнул белорусский лидер.

Отмечается, что сам матч между командами президента Белоруссии и Гродненской области завершился со счетом 12-3 в пользу дружины Лукашенко.

Как писала «Фраза», Лукашенко дал забавный совет по борьбе с коронавирусом.