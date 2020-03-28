Эксперт рассказал о прагматизме во внешней политике Украины на фоне пандемии коронавируса

У Украины сейчас — прекрасная возможность наработать планы по выходу на новые рынки и развитию отношений на направлениях, которые до этого у нас по разным причинам не рассматривались. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил эксперт-международник Илия Куса в интервью UA-Report.info.

«Армения — одна из таких направлений. Она дает выход на другие региональные рынки, позволяет диверсифицировать политические и иные контакты Украины и создать базис для конкуренции с РФ на постсоветском пространстве», — считает эксперт.

По его словам, «для таких государств, как Армения, Украина, Беларусь и т. д., нынешний кризис обнуляет многие элементы старого общественно-политического дискурса, и позволяет экспериментировать, сколько душе угодно».

«На мой взгляд, Украина этим и должна сейчас заняться. В условиях пандемии и кризиса прагматизм должен стать приоритетным в нашей внешней политике. Не вижу никаких препятствий для экспериментов, кроме поверхностных предубеждений», — заключил Куса.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на утро 28 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 559351. При этом пандемия уже унесла жизни 25 360 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 128 781 пациент.