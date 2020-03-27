На «вотчине Порошенко» резко возросло число заразившихся коронавирусом людей

В Винницкой области, которая считается «вотчиной» экс-президента Украины Петра Порошенко, резко увеличилось число лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила замдиректора департамента здравоохранения региона Надежда Марусяк.

По ее словам, по состоянию на 16-00 27 марта в области лабораторно подтверждено уже 16 случаев заражения COVID-19, а также зарегистрировано 46 подозрений на инфицирование.

Марусяк также отметила, что в 27 «подозрительных» случаях коронавирус не был выявлен, а биоматериал еще от двух пациентов находится на проверке в лаборатории.

В свою очередь, по данным Винницкого областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро пятницы 27 марта в регионе было зарегистрировано всего 9 случаев заражения COVID-19.

Таким образом, в течении одного дня в регионе было выявлено сразу 7 новых носителей «китайской» заразы.

Как писала «Фраза», число заболевших коронавирусом в Украине стремительно растет.

Также сообщалось, что количество людей, зараженных COVID-19, растет и в Киеве.