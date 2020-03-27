Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Епископ УПЦ рассказал, что поможет победить страх перед пандемией

Епископ УПЦ рассказал, что поможет победить страх перед пандемией

Сложная ситуация с пандемией коронавируса позволяет показать какие мы люди и христиане, потому не стоит допускать панику, а постараться проявить свою внутреннюю силу, упование на Господа и помочь ближнему. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

Об этом он сказал в новом выпуске программы «ВИТРАЖИ: о вере в красках». 

«Каждый из нас сейчас оказался в экстраординарной ситуации. Страх - это то, то чувствует сейчас каждый человек в мире. Бояться - это естественное чувство человека. Испытывать страх - это нормально, это не стыдно, но мы должны понимать, что главное не страх. Главное то, как поведет себя человек с ощущением страха. В страхе можно показать свою слабость, немощь, панику.а можно наоборот - преодолевая страх, показать свою силу, свое упование, свою веру», - напомнил владыка.

По его словам, «даже если у нас есть страх, мы способны быть хорошими людьми, верующими христианами, способными на моральные поступки».

Епископ Сильвестр призвал не допускать паники, надеяться на Господа и помочь тем, кто нуждается.

«Главное, чего мы с вами не должны допускать, это - панику. Мы с вами имеем веру. Мы с вами имеем надежду. Мы с вами имеем упование на Господа нашего Иисуса Христа.

Уже не раз в истории человечества христиане показывали во время всевозможных эпидемий, войн и катаклизмов всю свою силу веры, упование на Господа, показывали делом, примером, а самое главное - помощью к ближнему», - сказал он.

 

Владыка подчеркнул, что именно в помощи ближнему мы реализуемся как христиане.

«Чем мы христиане можем показать, что мы христиане? Только верой и служению ближнему. В этой ситуации мы должны служить друг другу, служить всем людям, которые окружают нас: соседям, ближним, особенно немощным, старикам инвалидам, и всем, кто нуждается в помощи.
Ради Христа и во имя Христа мы не должны допускать панику в себе и в тех людях, которые окружают нас. В этом нас будут укреплять наша вера, наша надежда и наше участие в богослужениях и в Таинствах Православной Церкви», - заявил епископ Сильвестр.

Он призвал поддержать близких и своими действиями показать истинную силу веры.

«Любая пандемия, любой катаклизм, любая катастрофа пройдет. И эта пандемия, свидетелями которой мы являемся, она тоже пройдет, и тогда историки будут вспоминать, кто и как себя вел, кто показал себя с какой стороны.

Это исторический шанс показать Православной Церкви и каждому православному христианину то, что мы не просто на словах веруем в Господа Иисуса Христа, но готовы исполнять Его заповеди, готовы преодолевая свой страх, немощи, усталость и служить нашему ближнему.

Пусть эта ситуация не станет поводом нашей слабости и проявлению нашей немощи, но пусть станет возможностью показать силу нашей веры», - заключил владыка.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ объяснил, почему онлайн-трансляции служб не заменят присутствия в храме.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

27.03.20 09:10

Украинский арсенал: 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
27.03.20 12:27

Коронавирус Володя и другие животные

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Как быстро вылечиться от коронавируса: пять главных правил
26.03.20 14:27

Как быстро вылечиться от коронавируса: пять главных правил

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Начальник киевской полиции «подхватил» коронавирус

Начальник киевской полиции «подхватил» коронавирус
27.03.20 15:07
446
Последние новости
27.03.20 17:10

Епископ УПЦ рассказал, что поможет победить страх перед пандемией
27.03.20 16:45

Комаровский рассказал, можно ли подхватить коронавирус во время курения у себя на балконе
27.03.20 16:13

Кожару арестовали на два месяца с правом внесения залога
27.03.20 15:57

Вечеринку, на которой Лещенко заразился коронавирусом, посетило множество звезд и даже пресс-секретарь Путина
27.03.20 15:07

Пять вопросов о коронавирусе: Врач Валихновский - о природе, симптоматике и вакцине от COVID-19
27.03.20 15:07

Начальник киевской полиции «подхватил» коронавирус
27.03.20 14:57

Коронавирус добрался до премьер-министра Британии, администрации Путина и лидера Rammstein
Фото и Видео
Епископ УПЦ рассказал, что поможет победить страх перед пандемией
Епископ УПЦ рассказал, что поможет победить страх перед пандемией
Епископ УПЦ рассказал, что поможет победить страх перед пандемией
Епископ УПЦ рассказал, что поможет победить страх перед пандемией
Комаровский рассказал, можно ли подхватить коронавирус во время курения у себя на балконе
Комаровский рассказал, можно ли подхватить коронавирус во время курения у себя на балконе
Вечеринку, на которой Лещенко заразился коронавирусом, посетило множество звезд и даже пресс-секретарь Путина
Вечеринку, на которой Лещенко заразился коронавирусом, посетило множество звезд и даже пресс-секретарь Путина
В Киеве из троллейбуса силой вытолкали старика без защитной маски
В Киеве из троллейбуса силой вытолкали старика без защитной маски
Перед закрытием границ украинцы массово возвращаются на Родину: пешком и по воздуху
Перед закрытием границ украинцы массово возвращаются на Родину: пешком и по воздуху
В США блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
В США блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом
В четырех лаврах будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией
В четырех лаврах будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией
Итальянский священник порадовал пользователей соцсетей необычной онлайн-службой
Итальянский священник порадовал пользователей соцсетей необычной онлайн-службой
В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
В Одессе православная молодежь раздала продуктовые наборы и защитные маски пожилым людям
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам
fraza.ua
Новости блогосферы
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус
19.03.20 19:15

Зажравшиеся элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку»
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.