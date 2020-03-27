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Комаровский рассказал, можно ли подхватить коронавирус во время курения у себя на балконе

Комаровский рассказал, можно ли подхватить коронавирус во время курения у себя на балконе

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, если выходить курить на балкон во время карантина. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вопрос ему задали подписчики его youtube-канала.

«Если перед этим на балкон выходил человек с коронавирусом и облапал там все. Если у вас в руках — пачка сигарет, которую вы облапали и на этой пачке есть сейчас коронавирус. Если на ваш балкон сверху или снизу плюнули соседи, тогда заболеть можно. Но в принципе, стоя на балконе, в процессе курения заболеть коронавирусной инфекцией нельзя. Шансов, что вирус на ваш балкон залетит с улицы, равен нулю», — ответил Комаровский.

Ранее «Фраза» сообщала, что доктор Комаровский спрогнозировал массовый всплеск заболеваемости коронавирусом.

Также он рассказал, когда закончится карантин в Украине.

Напомним также, что Комаровский рассказал, как правильно заниматься сексом в период эпидемии.

Кроме этого, Комаровский дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом COVID-19.

Тэги: общество, здоровье, Евгений Комаровский, новости Украины, коронавирус

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