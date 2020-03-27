Вечеринку, на которой Лещенко заразился коронавирусом, посетило множество звезд и даже пресс-секретарь Путина

Опубликовано видео вечеринки, на которой присутствовал незадолго до заболевания коронавирусом народный артист РСФСР Лев Лещенко. Как выяснили журналисты «Фразы», помимо него там присутствовали множество других звезд эстрады.

В частности, в ролике, опубликованном на канале «НеМалахов» в Telegram, можно видеть Валерия Леонтьева, Ани Лорак, Алсу, Николая Баскова, Игоря Николаева, Владимира Винокура, Ирину Аллегрову и др. Многие из них обнимаются в кадре и жмут друг другу руки.

Как сообщает Lenta.ru, свое присутствие на празднике подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но, по его словам, он приехал на мероприятие поздно, поэтому не встретился с Лещенко.

Как сообщала «Фраза», 26 марта 2020 года популярного советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко поместили в реанимацию московской инфекционной больницы в Коммунарке с диагнозом COVID-19. Его состояние оценивается как тяжелое.