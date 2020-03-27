В Киеве из троллейбуса силой вытолкали старика без защитной маски

В Киеве водитель и кондуктор троллейбуса силой выволокли из салона пожилого мужчину, который попытался воспользоваться общественным транспортом без защитной маски и спецпропуска. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовано в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

На видео видно, как старик от бессилия начал колотить кулаками в закрытую дверь троллейбуса. Также на остановке рядом с ним стоит пожилая женщина на костылях. Не исключено, что она тоже надеется, что ей удастся воспользоваться транспортом.

Ранее «Фраза» сообщала, что с понедельника, 23 марта, весь общественный транспорт в Киеве начал перевозить пассажиров только при наличии у них специальных пропусков.