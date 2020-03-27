Перед закрытием границ украинцы массово возвращаются на Родину: пешком и по воздуху

За прошедшие сутки вырос пассажиропоток через государственную границу, особенно граждан без транспортных средств. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как сообщается, 26 марта сотрудники ГПСУ совершили более 27 тысяч пропускных операций, как на въезд так и на выезд. Более 18000 из них — это граждане Украины, которые возвращались из-за границы. В том числе более 6,5 тыс. — пешком.

Наибольшее количество людей, ожидающих оформления — на польском участке границы. Их перевозят через границу автобусами, организованными городской властью и ГСЧС.

Пограничники отмечают, что из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительных контрольно-профилактических мер, продолжительность контрольных процедур возросла. Граждан просят быть рассудительными и терпеливыми: не создавать конфликтных ситуаций и толпы.

Видео с пункта пропуска в Краковце публикует блогер Артур Оруджалиев, указав, что он не знает, кто является его автором.

Кроме того, как сообщает посольство Украины в Великобритании на своей странице в Twitter, сегодня в Украину из Лондона должны вернуться еще 180 украинцев.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины, по состоянию на вечер 26 марта за помощью в возвращении на Родину в дипломатические учреждения Украины обратились 14586 украинцев.

В то же время на данный момент при содействии МИД в Украину уже вернулись 94356 граждан.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, украинцам не стоит покупать билеты на самолеты после 27 марта и рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть такая возможность.

Также у граждан остается возможность въехать на территорию Украины на автомобильном транспорте или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено. Для построения маршрута, украинцам рекомендуют воспользоваться картой на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

При этом в МИД уточнили, что рассматривается возможность организации дополнительных рейсов в Украину для тех, кто не успел воспользоваться возможностью вернуться до 27 марта.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2020 года Кабинет министров Украины принял решение к концу дня пятницы, 27 марта, остановить движение через границу с любой стороны в связи с распространением коронавируса.