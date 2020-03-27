В США блогер облизал унитаз и заразился коронавирусом

Американский TikTok-блогер из штата Калифорния Ларс (Larz) записал и выложил в социальную сеть видеоролик, на котором показал, как облизывает унитаз. Как выяснили журналисты «Фразы», уже через пару дней блогер сообщил, что заразился коронавирусом.

21-летний американец признался, что видео сделал, чтобы увеличить свою популярность и принять участие в «коронавирусном челлендже», сообщает Daily Mail.

Следующим после «унитазного» видео Ларса стал ролик из больницы. На кадрах он говорит, что у него диагностировали COVID-19.

Отметим, что этот глупый челлендж начала 22-летняя TikTok-блогерша Аве Луиза. Девушка облизывала унитаз в самолете.

Ранее «Фраза» сообщала, что количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 в мире увеличилось до 532788, она затронула уже 176 стран.