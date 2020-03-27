В четырех лаврах будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией

В четырех лаврах — Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской и Троице-Сергиевой — будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией коронавируса COVID-19. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в лаврах будут молиться о здравии 2500 украинцев.

Как сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, 19 марта, на Фейсбук-странице епархии было опубликовано предложение присылать имена украинцев, которые находятся в странах с пандемией коронавируса, чтобы составить списки для соборной молитвы о них. В комментариях к этой публикации было записано 2500 имен. Пресс-служба епархии сформировала списки и передает их православным храмам и монастырям.

«Первыми откликнулись три наши святые лавры — Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская. К соборной молитве о наших земляках также присоединились Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад), два прихода из Венгрии и один из Италии», — сообщает пресс-служба.

Также списки имен рассылаются по храмам и монастырям Буковины и будут переданы в Мукачевскую и Винницкую епархии, где также поддержали инициативу.

Черновицко-Буковинская епархия предлагает присоединиться к соборной молитве всем желающим.

«Нет чужой боли, каждый украинец является дорогим для нас человеком, за которого стоит молиться. Поэтому просим — присоединяйтесь к нашему молитвенному деланию», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Луцке верующие УПЦ пошили маски для пожилых прихожан.