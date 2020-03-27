Итальянский священник порадовал пользователей соцсетей необычной онлайн-службой

Священник из Италии решил провести традиционную службу онлайн из-за бушующей в стране эпидемии болезни COVID-19 и случайно включил в мессенджере видеофильтры. во время проведения онлайн-службы. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter блогер Гэвин Шубридж.

Как видно на ролике, священник запустил видео на смартфоне или планшете и случайно активировал функцию, которая в реальном времени накладывает на лицо различные образы. В итоге в кадре поочередно стали появляться футуристический шлем, гантели, шляпа и очки и др.

За несколько дней пост получил почти 103 тыс. ретвитов и 386,5 тыс. лайков.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT — Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020

Как сообщала «Фраза», ежедневно в Италии от коронавируса умирают более 600 человек.