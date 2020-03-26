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Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться коронавируса беременным и грудничкам

Известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что коронавирус не опасен для грудных детей, поскольку у них не развиты органы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил в очередном ролике на своем YouTube-канале.

Комаровский, в частности, обратился к молодым мамам с просьбой игнорировать непроверенные сообщения в Сети о том, что коронавирус опасен для новорожденных.

«Груднички, новорожденные детки в принципе не мишень для коронавируса. Очень много вирусов как раз и не вызывают тяжелых болезней у детей по той причине, что у них не развиты органы», — отметил он.

По его словам, вирус должен проникнуть внутрь человеческой клетки и заставить ее работать на себя — то есть воспроизводить сам вирус. В случае с грудничками, у которых клетка не зрелая, воспроизведение новых вирусов попросту невозможно.

«Именно поэтому у детей детские инфекционные болезни протекают гораздо легче, чем у взрослых. И для коронавируса это правило работает однозначно. То есть груднички, новорожденные в принципе вне зоны риска», — резюмировал доктор.

Также Комаровский заявил, что беременным женщинам тоже не о чем беспокоиться.

«Как правило, люди, которые являются беременными — моложе, чем группа риска, которым 60+. То есть ваш возраст — это ваш огромный плюс», — пояснил Комаровский.

При этом он рассказал и о подводных камнях. По его словам, на поздних сроках беременности увеличенная матка поджимает легкие и не позволяет им расправиться — это рискованно и чревато осложнениями.

Кроме того, Комаровский подчеркнул, что на данный момент нет серьезных данных о том, что коронавирус может поразить плод.

Ранее «Фраза» сообщала, что доктор Комаровский спрогнозировал массовый всплеск заболеваемости коронавирусом.

Также он рассказал, когда закончится карантин в Украине.

Напомним также, что Комаровский рассказал, как правильно заниматься сексом в период эпидемии.

Кроме этого, Комаровский дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом COVID-19.

Тэги: общество, здоровье, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский, коронавирус

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