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В столичном Свято-Покровском монастыре УПЦ шьют в день до 200 масок

В столичном Свято-Покровском монастыре УПЦ шьют в день до 200 масок

В столичном Свято-Покровском женском монастыре монахини ежедневно изготавливают до 200 медицинских масок. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

В швейной мастерской монастыря, в которой создавали ранее богослужебные облачения, ежедневно шьют медицинские маски, сообщили в эфире программы «Ранок з Інтером».

При изготовлении респираторных масок соблюдают все санитарные нормы и требования.

«Каждая масочка пропаривается утюгом паровым, для того, чтобы уничтожить возможные какие-то бактерии, которые в процессе изготовления могли попасть. Они также должны уничтожаться», — рассказала насельница монастыря сестра Екатерина.

 

Для пошива масок в монастыре используют специальное многометровое полотно. Работа по изготовлению медицинских масок кропотливая, но монахини выполняют ее с радостью.

«Это не трудное дело. Мы любим шить, любим делать добро. И поэтому нам это не трудно, потому что мы знаем, что кому-то можем чем-то помочь», — поделилась насельница Свято-Покровского монастыря монахиня Еликонида.

Изготовленные в монастыре медицинские маски бесплатно раздаются всем нуждающимся.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ призвал не паниковать, а довериться Богу и помочь нуждающимся.

Тэги: Киев, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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