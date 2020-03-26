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«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года

«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года

Многие успели заметить, что в выступлении американской певицы Мадонны, которая в мае 2019 года закрывала песенный конкурс «Евровидение» в Тель-Авиве (Израиль), присутствовала явная «коронавирусная» символика. Об этом пишет телеграм-канал Адекватный конспиролог.

Канал напоминает, что Мадонна увлекается каббалой. Причем, это не просто модное поветрие: певица по серьезному погрузилась в тему и даже наложила вето на празднование христианских праздников в своей семье.

Во время выступления Мадонны в Тель-Авиве четверо танцоров, переодетых в средневековых монахов, выносят и поднимают наверх две колонны. Как известно, колонны Боаз и Яхин являются одним из важных символов масонства. Колонны на сцене поднимают по ступеням. У масонов ступени символизируют испытания и очищение при получении посвящения.

Красной нитью в выступлении Мадонны проходят две темы: антихристианство и противогазы. Особенно ярко это видно в финале песни Future, когда звучат слова: «В вашем будущем будет распятие на кресте. Но я буду выше всего этого, да!». Мадонна стоит на вершине, а в нижней части ступеней отражается перевернутый (поверженный) церковный крест.

Что касается противогазов, следует отметить, что они символически объединены с цветущими растениями и явно символизируют новое рождение через смерть (тоже отсыл к масонскому посвящению). Усиливает образ смерти и сама певица, которая вышла на сцену в черном костюме, стилизованном под медийный образ смерти, надев на голову корону (поневоле вспоминается коронавирус, отмечает ведущий телеграм-канала).

Также канал приводит еще несколько фрагментов из песни Мадонны: «В вашем будущем за всё придётся платить. В вашем будущем вы потеряетесь», «Не все попадут в будущее, Не все учатся на прошлых ошибках». Ведущий канала также отмечает: «На ваше усмотрение, как все это воспринимать. Как обычное совпадение или намек».

Тэги: масонство, искусство, культура, Мадонна, конспирология, заговор, каббала, коронавирус

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