Очередной украинский депутат заразился коронавирусом

У внефракционного народного депутата Украины Сергея Рудика тесты показали коронавирусную инфекцию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом накануне, 24 марта, вечером, в комментарии одного из телеканалов сообщила другая внефракционная народная избранница Виктория Гриб.

«Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудика, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус», — рассказала Гриб, сообщает «Страна».

Гриб добавила, что сама с Рудиком в последний раз общалась 17 марта.

Она предполагает, что Рудик мог заразиться от Сергея Вельможного, у которого также был диагностирован коронавирус, ведь 17 марта они общались между собой.

Рудик стал четвертым нардепом, подхватившим коронавирус. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы «Доверие» Сергей Шахов и «слуга народа» Руслан Горбенко.

Ранее «Фраза» сообщала, что известный украинский бизнесмен и политик Валерий Хорошковский попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заболел коронавирусом.