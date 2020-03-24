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Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты

Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты

Президент России Владимир Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке. Как выяснили журналисты «Фразы», перед посещением пациентов он одел желтый защитный костюм и специальную респираторную маску.

Соответствующее видео опубликовал российский пропагандистский канал Russia Today в YouTube.

При этом, как объяснил пресс-секретарь Дмитрий Песков, такой костюм ему выдали на месте. «Такой выдали. Это ничего не значит», — сказал представитель Кремля в комментарии каналу «Подъем» в Telegram

Между тем, как сообщает Lenta.ru, стоимость защитного костюма Путина составляет 2727 рублей (822 грн). В частности, речь идет о комбинезоне химической защиты TYCHEM 2000 C фирмы DuPont, который легко найти в свободной продаже.

Тэги: болезнь, Владимир Путин, здоровье, эпидемия, мир, курьезы, коронавирус

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Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
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Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
Путин проведал сограждан с коронавирусом в костюме химической защиты
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