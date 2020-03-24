Из-за коронавируса Киев могут закрыть на въезд и выезд

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Киеве могут быть ужесточены ограничения. Как выяснили журналисты «Фразы», в случае ухудшения ситуации с вирусом, столицу закроют на въезд и выезд.

«Сегодня ситуация контролируема. Но если она начнет резко ухудшаться — у нас не будет другого выбора кроме как ввести более жесткие меры. Максимально ограничить передвижение по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы», — заявил сегодня, 24 марта, во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

При этом он добавил, что на данный момент в Киеве зафиксировано 28 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего протестировано 1297 киевлян.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 10 часов вторника, 24 марта, в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.