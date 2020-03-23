Предприимчивые киевляне начали продавать разрешения на проезд в общественном транспорте

Неизвестные злоумышленники начали торговать фальшивыми разрешениями на проезд в общественном транспорте в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил городского голова Виталий Кличко в ходе брифинга на своем канале в YouTube.

По его словам, «правоохранители уже работают над выявлением дельцов, которые вчера размещали объявление о продаже таких билетов». В связи с этим Кличко напомнил, что спецбилеты действуют только вместе с удостоверением предприятий, обеспечивающих работу критической инфраструктуры.

Он также сообщил, что «за предыдущие сутки департамент транспортной инфраструктуры КГГА, обеспечивающий выдачу специальных билетов, выдал их более 225 тысяч по заявкам предприятий».

Как сообщала «Фраза», с понедельника, 23 марта, весь общественный транспорт в Киеве начал перевозить пассажиров только при наличии у них специальных пропусков.