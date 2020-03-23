Прокатиться в киевском общественном транспорте с сегодняшнего дня можно лишь по спецпропускам

С понедельника, 23 марта, весь общественный транспорт в Киеве начал перевозить пассажиров только при наличии у них специальных пропусков. Как выяснили журналисты «Фразы», тем, кто не работает на критических объектах инфраструктуры, проехать на автобусе, трамвае лили троллейбусе не удастся до окончания карантина.

На видео, которое опубликовало «Новое время» на своей странице в YouTube, можно увидеть, что на входе в общественный транспорт теперь стоят сотрудники правоохранительных органов, которые проверяют у каждого наличие необходимого разрешения.

Кроме того, у всех пассажиров обязательно должна быть защитная маска.

Как сообщала «Фраза», решение о закрытии свободного проезда власти Киева приняли 21 марта.