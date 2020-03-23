Под Киевом неизвестные украли из супермаркета платежный терминал. И потеряли его при побеге

В Киевской области в городе Глеваха на выходных двое мужчин украли из супермаркета «Фора» платежный терминал. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в группе «Киев сейчас» в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 21 марта. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин на авто подъехали к магазину, вынесли из него платежный терминал и погрузили в багажник.

Когда машина начала отъезжать от супермаркета, терминал вывалился из багажника.

В этот момент воров заметили прохожие и начали догонять злоумышленников. Один из них не успел заскочить в машину и убежал, а второй скрылся на авто, не успев закрыть багажник.

На данный момент ведется розыск злоумышленников.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Николаеве пьяные подростки украли из супермаркета банкомат.