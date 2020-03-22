По столице Хорватии прокатилась серия землетрясений ‒ есть жертвы

В воскресенье, 22 марта, в столице Хорватии загребе произошло сразу три землетрясения. Как выяснили журналисты «Фразы», подземные толчки достигли силы 3,7, 5,0 и 5,3 балла по шкале Рихтера.

Как передает Total Croatia News, стихия нанесла значительный ущерб хорватской столице как раз в тот момент, когда ее жители и так уже находятся в напряженном состоянии из-за бушующей эпидемии коронавируса COVID-19.

По данным СМИ, подземные толчки произошли 6-21, 7-01 и 07-41. Сообщается об одном погибшем ‒ им стал 15-летний юноша.

В Сети уже появились фото и видео последствий землетрясения.

Как писала «Фраза», на шахте в Польше произошло мощное землетрясение ‒ есть жертвы.

Ранее землетрясение частично разрушило один из французских городков.