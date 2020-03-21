Кличко пошел в атаку на COVID-19: в Киеве ограничивают работу всего общественного транспорта

Уже с понедельника, 23 марта, в связи с распространением коронавируса COVID-19, в Киеве будет серьезно ограничена работа общественного транспорта. Как выяснили журналисты «Фразы», им смогут воспользоваться только отдельные категории людей.

По словам столичного градоначальника Виталия Кличко, транспортом смогут воспользоваться медработники, спасатели, правоохранители, коммунальщики, сотрудники продуктовых магазинов, сотрудники аптек и рабочие стратегических предприятий.

Для проезда в общественном транспорте всем этим людям будут выданы спецпропуска.

«Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут», ‒ подчеркнул Кличко, добавив, что контролировать проезд в транспорте будет полиция.

Как писала «Фраза», столичная полиция не реагировала на нелегального торговца мясом из Житомирской области.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам.