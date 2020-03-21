«Вероятность заражения очень высока»: в Черновцах бьют тревогу и принимают беспрецедентные меры для сдерживания коронавируса

Городской глава Черновцов Алексей Каспрук рассказал о жестких мерах, которые вводятся в облцентре из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», свое видеообращение к горожанам и руководству Украины он опубликовал личной странице в Facebook.

По словам Каспрука, уже с 20 марта все въезды и выезды из Черновцов будут перекрыты, а детям до 14 лет будет запрещено выходить на улицу без сопровождения взрослых.

«Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол... Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока», ‒ подчеркнул городской глава.

Кроме того, с 23 марта в облцентре будут приостановлены строительные и ремонтные работы, а в магазины и аптеки люди смогут заходить только в средствах индивидуальной защиты.

Алексей Каспрук также обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО с просьбой о введении на всей территории области чрезвычайного положения.

По последним данным, в Черновицкой области зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19: 11 ‒ в селе Колинковцы Хотинского района, 7 ‒ в селе Брусника Кицманского района, и по одному ‒ в городе Хотине, в селе Топоровцы Новоселицкого района, в селе Лужаны Кицманского района, в Черновцах и в селе Иживцы Сторожинецкого района.

Как писала «Фраза», из-за коронавируса в Черновцах местные власти просят ВОЗ прислать врача.

Ранее на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.