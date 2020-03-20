Американский студент за 1 минуту показал историю распространения коронавируса по миру

В Сети появилось видео, на котором можно наблюдать распространение коронавируса SARS-CoV-2 по миру, вызвавшее пандемию COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», ролик, охватывающий период с 23 января по 17 марта 2020 года, опубликовал студент из Калифорнии Эдвард Хаас на своей странице в GitHub.

В ролике наглядно видно, как почти до самого конца февраля основные очаги заражения были сосредоточены только в Китае и некоторых соседних регионах. Однако буквально за несколько мартовских дней коронавирус начал стремительно распространяться по Европе, США и Ближнему Востоку.

При этом, как указывается, информация для создания ролика бралась из данных, зарегистрированных Университетом Джона Хопкинса.

Видео опубликовало на своей странице в YouTube «Новое время».

Как сообщала «Фраза», накануне лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовала фотографию коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.