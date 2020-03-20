К борьбе с коронавирусом в Украине и США привлекли бойцов Нацгвардии

В рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на украинских дорогах действуют 8 стационарных постов Национальной гвардии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В частности, как сообщается, на протяжении одних суток для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев, которые проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов.

При этом, как подчеркивается, основная цель мероприятий — разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, предупреждают о наличии ответственности за несоблюдение требований.

На официальной странице НГУ в Facebook уточняется, что соответствующие меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкассы, в населенных пунктах Ямпольского района.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на начальника Бюро Национальной гвардии США Джозефа Ленгеля, его служащие уже задействована в 27 штатах, включая Нью-Йорк, для оказания помощи в уборке общественных мест и доставки еды на дом.

В настоящий момент уже задействовано около 2000 военнослужащих, ожидается, что это число удвоится к выходным.

Как сообщала «Фраза», сегодня в Киеве на некоторых остановках общественного транспорта образовались большие очереди из-за прекращения работы метрополитена и ограничения на количество пассажиров в одном транспортном средстве. При этом последнее ограничение не соблюдается.

При этом заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко признал нереальность выполнения установленных ограничений.

Отметим, что ранее движение общественного транспорта было полностью прекращено в Радомышле, Черновцах и Луцке.