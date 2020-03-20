Пока Зеленский призывает увеличить количество транспорта, очередной город полностью от него отказался

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей местной власти увеличить количество подвижного состава на улицах городов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

«Председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах», — заявил глава государства, выразив мнение, что это поможет соблюдать ограничения на проезд в одном транспортном средстве в 10 и 20 пассажиров в зависимости от его типа.

Между тем, как сообщает «Укринформ», городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сообщил о решении полностью остановить движение общественного транспорта в городе на время карантина: «В ночь с пятницы на субботу мы останавливаем полностью и электротранспорт, и частных перевозчиков. Это будет продолжаться до ночи воскресенья. А потом останавливаем все перевозки с 22 часов вторника и до завершения карантина».

Решение остановить общественный транспорт было вызвано проблемами, озвученными на исполкоме перевозчиками. Они рассказывали о случаях отказа водителей выходить на рейсы из-за невозможности обеспечить перевозку 10 пассажиров и угрозу быть оштрафоваными, конфликтов водителей с пассажирами, напряженной ситуации в транспортных коллективах и тому подобное.

Как сообщала «Фраза», сегодня в Киеве на некоторых остановках общественного транспорта образовались большие очереди из-за прекращения работы метрополитена и ограничения на количество пассажиров в одном транспортном средстве. При этом последнее ограничение не соблюдается.

При этом заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко признал нереальность выполнения установленных ограничений.

Отметим, что ранее движение общественного транспорта было полностью прекращено в Радомышле, Черновцах и Луцке.