Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся

В Украине зафиксирован первый случай излечения от коронавируса Sars CoV 2, который вызвал пандемию COVID 19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, у мужчины из Черновцов второй лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат. «Можем констатировать официально: сегодня в Украине появился первый человек, который выздоровел от коронавируса», — заявил Зеленский, добавив, что в пятницу, 20 марта, мужчину выписывают из больницы и он возвращается домой.

Как сообщала «Фраза», 3 марта 2020 года в Украине был зафиксирован первый официальный случай коронавируса. Его заифксировали у жителя Черновцов, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.