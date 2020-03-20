Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся

Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся

В Украине зафиксирован первый случай излечения от коронавируса Sars CoV 2, который вызвал пандемию COVID 19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, у мужчины из Черновцов второй лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат. «Можем констатировать официально: сегодня в Украине появился первый человек, который выздоровел от коронавируса», — заявил Зеленский, добавив, что в пятницу, 20 марта, мужчину выписывают из больницы и он возвращается домой.

Как сообщала «Фраза», 3 марта 2020 года в Украине был зафиксирован первый официальный случай коронавируса. Его заифксировали у жителя Черновцов, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Тэги: больница, здоровье, Черновцы, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

20.03.20 09:08

О потерях танков в ходе АТО на Донбассе: 2014 – 2015 гг.

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
20.03.20 10:06

Коронавирус как приговор миру ничтожеств с татуировками

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Вирусолог Мартин Штюрмер: Будет и вторая, и третья волна эпидемии
19.03.20 11:09

Вирусолог Мартин Штюрмер: Будет и вторая, и третья волна эпидемии

Автор: Тарас Козуб, «Вести»

Выбор редакции
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Фильм «Заражение»: вирус для хомячков
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся

Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
20.03.20 12:36
274
Последние новости
20.03.20 13:06

Митрополит Антоний объяснил, почему вера – это всегда подвиг
20.03.20 13:03

Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
20.03.20 12:36

Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
20.03.20 12:04

Родственник Путина создает свою партию и идет в российскую политику
20.03.20 11:32

Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки
20.03.20 11:15

Трасса Днепр-Решетиловка: координатор Нацпроекта «Большая Стройка» Юрий Голик показал работы на днепропетровском участке
20.03.20 11:02

Украинцев предупредили о затяжном весеннем снегопаде
Фото и Видео
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам
Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
Первый заразившийся коронавирусом в Украине стал первым вылечившимся
Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки
Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки
Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина
Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина
В Киеве пенсионеры штурмовали Ощадбанк, чтобы заплатить коммуналку
В Киеве пенсионеры штурмовали Ощадбанк, чтобы заплатить коммуналку
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом
Российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир
Российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир
Доктор Комаровский рассказал как правильно заниматься сексом в период эпидемии
Доктор Комаровский рассказал как правильно заниматься сексом в период эпидемии
В Верховной Раде подловили Зеленского на лжи
В Верховной Раде подловили Зеленского на лжи
Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о коронавирусе
Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о коронавирусе
fraza.ua
Новости блогосферы
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус
19.03.20 19:15

Зажравшиеся элиты устроили Христовой Церкви «коронавирусную дрессировку»
18.03.20 21:14

Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
18.03.20 20:58

Коронавирус - спектакль элит!

Опрос

Чем закончится эпидемия коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.