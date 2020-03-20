Из-за коронавируса власти Киева начали «загонять» жителей города по домам

Власти Киева начали загонять жителей города по домам из-за коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», по улицам украинской столицы ездят специальный машины.

Автомобили с громкоговорителями оповещают людей о необходимости оставаться дома на период карантина в Киеве.

Также киевлянам напоминают о необходимости пользоваться защитными масками, соблюдать дистанцию не менее двух метров и придерживаться правил личной гигиены.

В ГСЧС сообщили, «уже с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период».

Видео:

Как писала «Фраза», коронавирус продолжает атаковать украинцев: число зараженных быстро растет.