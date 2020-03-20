Google посвятил свой очередной дудл человеку, который научил мир мыть руки

Сегодня, 20 марта, Google посвятил свой очередной дудл венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу. Как выяснили журналисты «Фразы», венгерскому врачу, его считают первым человеком, открывшим медицинские преимущества мытья рук.

Как сообщает «Новое время», ролик, посвященный Земмельвейсу и официальным рекомендациям по тому, как правильно мыть руки, от Всемирной организации здравоохранения, на стартовой странице поисковика могут видеть жители всех странах мира. кроме Ирана и нескольких стран Африки.

Игнац Земмельмвейс родился в Буде (ныне Будапешт) 1 июля 1818 года, получил образование по акушерству в Венском университете. Во время работы в местной больнице он столкнулся с инфекцией, которая вызывала высокую смертность среди молодых матерей в родильных домах по всей Европе.

В поисках причины загадочной болезни он пришел к выводу, что врачи распространяли инфекцию от предыдущих операций своими руками. Потребовав от всего медицинского персонала мыть руки между каждым обследованием пациентов он добился резкого снижения уровня заболеваемости в своем отделении.

Отметим, что при жизни современники относились к идеям Земмельвейса с известной долей скептицизма. Лишь спустя десятилетия его рекомендации были широко признаны и клинически подтверждены. Так что на сегодняшний день мытье рук является одним из наиболее эффективных способов предотвращения распространения болезней.

Дудлы от Google — это тематические рисунки и анимации по случаю знаменательных событий, которые практически ежедневно появляются на главной странице Google.

Как сообщала «Фраза», за последние сутки коронавирус унес жизни 828 людей. Таким образом, общее число его жертв с учетом Китая составляет 8778 человек.

При этом в Украине, по последним данным, заразились уже 26 человек. Трое умерли.