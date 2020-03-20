В Киеве пенсионеры штурмовали Ощадбанк, чтобы заплатить коммуналку

Пенсионеры, желающие оплатить коммунальные услуги в условиях каранатина, вынуждены буквально штурмовать отделения «Ощадбанка». Как выяснили журналисты «Фразы», люди по привычке стараются закрыть этот вопрос до 20 числа.

Как сообщает ТСН, заверения Кабмина о том, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг в период карантина, льготы и субсидии все равно сохранятся и пеню не будут начислять, не помогают, а платить через интернет многие пожилые люди не умеют.

В частности, плательщики выстроились в очередь под отделением на ул. Вышгородской. Они жалуются на то, что работает только одна касса и в помещение их впускают по двое. Поэтому пенсионеры всей толпой попытались попасть в отделение. В результате образовалась давка.

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла ряд важных решений, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.