Мобильные громкоговорители и священники: как в городах Украины борются с коронавирусом

В Черновцах, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса в Украине, специальная машина с громкоговорителем объезжает микрорайоны города и сообщает, как соблюдать правила карантина. Как выяснили журналисты «Фразы», такое оповещения в Черновцах будут осуществлять ежедневно.

На видео, которое опубликовал представитель управления благоустройства Черновецкого горсовета Сергей Обшанский на своей странице в Facebook, видно, как из громкоговорителя, установленного на старом УАЗ-452, жителей оповещают о необходимости соблюдать дистанцию, оставаться дома и сообщают о прекращении работы общественного транспорта.

Между тем, в селе Поляна Свалявского района Закарпатской области местный священник на УАЗ-452Д проехался по улицам, чтобы окропит их святой водой. Соответствующее видео, снятое местной жительницей, публикует Mukachevo Net на своем канале в YouTube.

Наконец, как сообщили журналистам «Фразы», в пресс-службе Луцкого городского совета, с сегодняшнего дня в городе и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа прекращает работу весь общественный транспорт.

По словам заместителя городского головы Григория Недопада, сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета. Между тем, предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

Недопад сообщил, что встречался с представителями профсоюза таксистов города, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины будут дезинфицировать, а водители будут работать в средствах защиты.

Как сообщает «Перший», местные жители остались недовольны подобным решением. Некоторые пересели на велосипеды, остальные идут на работу пешком.