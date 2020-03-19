Доктор Комаровский рассказал как правильно заниматься сексом в период эпидемии

Случаи заражения коронавирусом половым путем не зафиксированы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил известный врач Евгений Комаровский на своем канале в YouTube.

В частности, он выразил убеждение, что карантин может быть удобным временем для того, чтобы организовать в стране подъем рождаемости, но подчеркнул, что «вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища».

По словам Комаровского, во время секса коронавирус можно легко передать в «процессе поцелуев», однако в настоящее время в интернете можно найти «огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу».

Как сообщала «Фраза», ранее Комаровский уже дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом COVID-19.