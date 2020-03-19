В Верховной Раде подловили Зеленского на лжи

Президент Украины Владимир Зеленский уличил коллег заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова в неперсональном голосовании в его отсутствие. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава государства заявил в своем обращении к украинцам.

«К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению», — заявил президент, добавив, что «к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады».

Зеленский также добавил, что «установлен полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время». «Все они пройдут быстрый тест на коронавирус», — заключил глава государства.

Видео обращения Зеленского публикует «Украинская правда» на своем канале в YouTube.

Отметим, что сам Шахов на своей странице в Facebook опроверг слова президента. «В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали», — написал депутат, приложив в подтверждение своих слов скриншот с официально сайта ВРУ.

«Очень жаль, что ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует вас в таких элементарных вопросах», — заключил Шахов.

«Его словам также подтвердили в аппарате Верховной Рады. В ответ на запросы средств массовой информации относительно участия народного депутата Сергея Шахова в пленарных заседаниях сообщаем, что указанный политик, как ранее сообщалось, на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта 2020 отсутствовал, — говорится в сообщении на официальной странице ВРУ в Facebook. — Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года и не голосовал».

В качестве подтверждения в аппарате опубликовали фотографию регистрации депутата с 3 по 18 марта 2020 года. В соответствии с ней Шахов с начала месяца присутствовал на пленарных заседаниях лишь 3-6 марта.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2020 года стало известно о заболевании коронавирусом народного депутата из группы «Доверие» Сергея Шахова.