Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о коронавирусе

Министр здравоохранения и спорта Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента публикует портал NU.nl на своем канале в YouTube.

На нем видно, как в ходе доклада в парламенте стоявший за трибуной напротив докладчиков чиновник теряет равновесие и падает. К нему тут же устремляются другие присутствующие, после чего Брюинс быстро пришел в себя, выпил воду и покинул зал заседаний.

На своей официальной странице в Twitter министр объяснил, что переутомился. «Сейчас я иду домой, чтобы отдохнуть и завтра вернуться на работу, чтобы лучше бороться с коронавирусом», — написал Брюинс.

Как сообщала «Фраза», 10 марта 2020 года стало известно, что министр культуры Франции Франк Ристер заболел коронавирусом COVID-19.

Спустя несколько дней коронавирус также подхватили двое испанских министров.

Под подозрение также попали президент Бразилии Жаир Болсонару и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.