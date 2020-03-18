Один из телеканалов превратил Зеленского в «Беллу Осмаловскую»

Во время обращения президента Украины Владимира Зеленского к народу по случаю введения в стране карантина один из телеканалов начал показывать странные субтитры. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, в то время, как Зеленский обещал вернуть всех украинцев домой, на экране внезапно появилась фраза «Это я убила Эрику», а затем подпись — «Белла Осмоловская».

За этим последовали не менее странные субтитры: «Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак тело, подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара». Видео трансляции выложил канал ZG_trash в YouTube. В подписи к видео указывается, что перед выступлением главы государства ICTV показывал сериал «Нюхач». Не исключено, что титры принадлежали именно ему.

Отметим, что в своем обращении Зеленский пообещал всем украинцам, которые сейчас находятся за границей, решить проблему с их возвращением, и рассказал, что для этого нужно сделать.