В Киеве наркоман попытался изнасиловать мужчину после неудачной попытки похитить ребенка

В Киеве мужчина пытался украсть восьмилетнего мальчика на глазах у матери. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам матери это произошло, когда они вышли из супермаркета на ул. Порика в Подольском районе столицы.

Как сообщает «Сегодня», мальчик ел круассан, когда неизвестный мужчина схватил его и начал убегать. Мать догнала мужчину и тот отпустил ребенка, сказав женщине, что «он хочет себе ребенка». После этого нападавший убежал, а женщина вызвала полицию.

Спустя полчаса тот же человек попытался изнасиловать взрослого мужчину в подъезде жилого дома. Его задержали прибывшие на место правоохранители.

Как выяснилось, мужчину зовут Владимир, ему 31 год, киевлянин, ранее привлекался к ответственности по уголовной статье, связанной с наркотиками.

Видео допроса подозреваемого публикует сообщество «Киев Оперативный» на канале в YouTube.

Как сообщала «Фраза», 15 сентября 2019 года в Киеве на Отрадном мужчина на глазах у матери схватил ребенка под мышку и пытался сбежать.

12 февраля 2020 года на станции «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена 32-летняя женщина попыталась похитить 5-летнего ребенка на глазах у матери.

Напомним, 20 октября 2017 года в Киеве на Оболони неизвестная женщина похитила двухмесячного младенца и скрылась с ним в неизвестном направлении, когда отец младенца пришел вместе с грудничком в детский сад, чтобы забрать старшую дочь.

Выяснилось, что похитителями младенца из столичного детского сада оказалась семейная пара из Вышгорода, потерявшая собственного ребенка.

В январе 2018 года в Херсоне трое уличных грабителей попытались похитить ребенка из коляски у местной жительницы во время прогулки.

В марте того же года в Киеве с парковки украли 8-летнюю девочку Веру Шумейко. Ее отец Тимофей, который при этом подвергся нападению, заявил, что есть угроза вывоза ребенка через территорию «Донецкой народной республики» за пределы Украины. В то же время женщина, назвавшаяся мамой девочки, написала в комментарии к этой новости, что ее бывший муж Тимофей Шумейко выкрал детей и морально издевался над ними.

В начале января 2019 года в Борисполе под Киевом неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.

В середине января в одном из детских садиков Белой Церкви (Киевская область) пытались украсть ребенка.

29 мая, в Киеве из детского садика № 385, который расположен на улице Сормовская, 5, украли ребенка.

В конце июня в Харькове в жилом массиве Салтовка пьяный мужчина похитил ребенка прямо с детской площадки.

Советы экспертов о том, как избежать похищения ребенка, можно прочитать здесь.