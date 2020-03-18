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Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса

Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса

Коронавирус COVID-19, скорее, всего, рукотворный. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью Klymenko Time заявил украинский профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Дмитрий Иванов.

В частности он сказал: «В 2015 году Билл Гейтс сделал доклад в котором сказал, что наибольшая опасность для мира это пандемия коронавируса. Пять лет назад... Пять лет назад был получен грант на создание коронавируса, который представлял собой гибрид между коронавирусом, который выявлен у летучих мышей и SARS. Более того, тогда в журнале Lаncet были опубликованы статьи посвященные именно такому, искуственно создаваемому, коронавирусу. Ну и, наконец, есть мнение авторитетных ученых, которые даже называют место, где создавался этот вирус. Лери Романов называет точное место где был произведен этот вирус. Это — США, Форт Детрик (бактериологический центр армии США — ред.)».

Иванов также отметил, что ему сложно «оценить эту информацию».

При этом врач добавил: «Известно, что в 2015 году был получен патент на создание коронавируса, в его основе — вирус из Китая. То есть финансирование абсолютно понятно для чего. Это было в The Pirbright Institute в 2015 году. Я исхожу из того, что коронавирус на сегодня имеет в себе две частички: одна от коронавируса известного, природного и вторая, которая взята от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ — ред.). Собственно, природе создать такое достаточно сложно. Ну и, наконец, информация из Сингапура о том, что второй тип коронавируса потерял часть своего генома. Но то, что создано природой — оно очень стойкое, а то, что создается руками оно, как раз теряет свои свойства при перезаражении от одного человека к другому».

 

12 марта представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал твит, в котором предположил: коронавирус в Ухань завезли американские военные. К такому выводу Лицзянь пришел, проанализировав данные из США. В частности, дипломат сослался на видео фрагмента выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда в Палате представителей Конгресса в котором тот сообщил, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании был обнаружен коронавирус. Чжао выдвинул предположение, что «нулевой пациент» с covid-19 — тот, с которого все началось — появился именно в США.

В США обвинения чиновника опровергли, но Китай от своих слов пока не отказывается.

Как сообщалось ранее, если верить масонам, вспышка коронавируса пойдёт на спад через 4 месяца.

Напомним также, что появление коронавируса 2019-nCoV журнал The Economist, принадлежащий клану Ротшильдов, «спрогнозировал» еще год назад.

Тэги: здоровье, Билл Гейтс, заговор, коронавирус

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