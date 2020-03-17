В США уже со стрельбой разгоняют людей, которые «чхать хотели» на карантин из-за коронавируса

В Сети появилось видео массовых беспорядков, которые произошли в горде Майами (штат Флорида). Как выяснили журналисты «Фразы», там полицейским пришлось со стрельбой разгонять людей, не желающих покинуть пляж, закрытый на карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На кадрах видно, как усиленные копы вначале пытаются разговаривать с возмущенными людьми, после чего на пляже возникает потасовка и звучат выстрелы из автоматического оружия.

«Карантин по Майамски. Закрывают пляжи. Со стрельбой из автомата», ‒ говорится в подписи к ролику.

Как писала «Фраза», депутаты ввели уголовную ответственность за нарушение карантина и разрешили не платить по кредитам.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса во всем мире стремительно растет.