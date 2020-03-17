В УПЦ дали рекомендации как вести себя в храмах во время пандемии коронавируса

В Украинской Православной Церкви дали рекомендации прихожанам о поведении в храмах во время пандемии коронавируса. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, рекомендации дал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров).

«Прихожанам, которые испытывают первичные признаки любого респираторного заболевания, нужно воздержаться от посещения храма и участия в богослужениях. В этом случае ограничение в посещении богослужений будет подвигом ради ближнего, а не слабостью, поскольку это жертва ради ближних, их жизни и здоровья.

Пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями, а также прихожанам с маленькими детьми нужно учесть риски, связанные с пребыванием на общих богослужениях», — сказал митрополит.

Архиерей отметил, что верующим «следует воздерживаться от целования святынь (Креста, Евангелия, Чаши, икон и ковчегов с мощами), заменив его поклоном, в том числе во время исповеди.

Необходимо воздерживаться от целования руки, когда берем благословение у священнослужителей, а также во время помазания».

Митрополит Филарет рассказал, как причащаться и исповедоваться во время пандемии.

«Для запивки после Причастия используются одноразовые стаканчики или (по греческой традиции) возможно потребление исключительно святого антидора.

В случае распространения вируса в регионе, во время карантинных мероприятий можно воздержаться от индивидуальной исповеди, а использовать общую, исключительно в случае духовной необходимости общаться со священником воочию», — подчеркнул он.

Владыка Филарет отметил, что «во время богослужения при благоприятных погодных условиях рекомендуется находиться на церковном дворе, где происходит трансляция богослужения.

После Литургии и других богослужений Крест для целования верным не дается».

Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений рассказал, как будет совершаться Таинство соборования.

«Во время проведения Таинства соборования, используем одноразовые ушные тампоны. Для отдельного человека берем отдельный тампон, которой после помазания собирается в пакет и затем сжигается, также сжигаются и салфетки, которыми человек протирает елей. Итак, семь промазываний — семь отдельных тампонов для каждого человека. Эта практика должна касаться и помазания во время полиелея», — сказал архиерей.

Митрополит Филарет рекомендовал верующим «при встрече в храме здороваться друг с другом на расстоянии. По желанию можно использовать медицинские маски. После завершения богослужений стараться, не задерживаясь, разойтись по домам».

Он также дал рекомендации священникам.

«Священнослужителям необходимо уделить особое внимание мерам предосторожности и эпидемиологической безопасности в храмах. Важно соблюдать рекомендации по обработке дезинфицирующими средствами икон и других поверхностей, с которыми человек имеет прямой контакт, как можно чаще проветривать помещение храма.

Принимая во внимание все то, что касается темы Святого Причастия, мы должны помнить, что Святые Тело и Кровь Господни предоставляются нам для исцеления души и тела, и спекулировать или манипулировать этим вопросом никак нельзя. В случае глубокого распространения вируса по этому вопросу нам следует действовать в соответствии решений Священного Синода», — подчеркнул архиерей.

Митрополит Филарет сообщил, что «учитывая особенности своих регионов иерархи Поместных Православных Церквей принимали различные решения, относительно соответствующих действий и изменений в богослужебной жизни порученной им паствы. Мы также ожидаем официального решения Священного Синода Украинской Православной Церкви по этому вопросу».

Владыка обратился к верующим с просьбой не впадать в панику.

«Как православный архипастырь я обращаюсь к вам с просьбой: насколько бы сложной ни оказалась ситуация с этой болезнью, давайте помнить, что, прежде всего, мы — верные Церкви Христовой, наши жизни находятся в руках Божиих.

Поэтому, сдержим свои страхи, не станем впадать в панику, а положимся полностью на всесильную волю Божию и будем выполнять то, что зависит лично от каждого из нас, для того, чтобы исключить или максимально уменьшить риски заболеть как для себя, так и для наших ближних», — сказал митрополит Филарет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ назвали новые меры профилактики коронавируса.