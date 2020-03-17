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Новый министр экономики попытался занять место Зеленского в Верховной Раде

Новый министр экономики попытался занять место Зеленского в Верховной Раде

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко едва не уселся на президентское кресло в Верховной Раде Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», выходя для зачитывания присяги, он перепутал трибуны и сначала подошел к президентскому месту, уже намереваясь сесть в кресло, однако остальные депутаты его вовремя остановили.

Как сообщает «Новое время», в ответ на происходящее председатель парламента Дмитрий Разумков пошутил, что со стороны министра это было «смело».

Видео момента публикует канал Radio Holos fm в YouTube.

Отметим, что за кандидатуру заместителя генерального директора холдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко на должность главы Минэкономики в итоге проголосовали 243 депутата.

Как сообщала «Фраза», весной 2015 года Петрашко безуспешно претендовал на должность главы Государственной фискальной службы.

Тэги: Верховная Рада Украины, президент, политика, курьезы, новости Украины, Игорь Петрашко

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