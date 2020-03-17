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Можно ли использовать имбирь против коронавируса?

Можно ли использовать имбирь против коронавируса?

В среду, 18 марта, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы», посвященный имбирю — одной из самых полезных и вкусных специй в мире. Как сообщает сайт Настроение, ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как лучше применять имбирь в кулинарии и на что стоит обратить внимание при выборе этого ароматного и эффективного средства в борьбе с вирусами и инфекционными заболеваниями.

Впервые имбирь обнаружили в Индии более 2 тысяч лет назад и назвали «рогатым корнем». Финикийцы использовали его в качестве денежной единицы, а чуть позже, попробовав «валюту» на вкус, стали импортировать имбирь уже как ценное и дорогое лекарство в другие государства. В наши дни его активно используют как средство от простуды, добавляют в различные соусы и выпечку, маринуют, варят и сушат. Чем на самом деле полезен имбирь? Кому он категорически противопоказан? И эффективен ли этот корнеплод в борьбе с коронавирусом?

«Имбирь — король пряностей, он обладает мощными лечебными свойствами, так как содержит большое количество питательных веществ и биологически активных соединений, которые оказывают положительное воздействие на весь организм, — утверждает диетолог Борис Скачко. — В его состав входят витамины А, В, С, магний, железо, цинк, калий, фосфор, а также вещество гингерол, которое обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Именно гингерол стимулирует работу иммунной системы, укрепляет организм и помогает в борьбе с инфекциями и вирусами, в том числе коронавирусом. Но имбирь, к сожалению, разрешен не всем. Он противопоказан тем, кто страдает гастритом, язвой желудка, заболеваниями ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы. Также нельзя употреблять имбирь на поздних сроках беременности и во время лактации. Детям давать имбирь рекомендуется не ранее 3-х лет».

Как правильно выбрать и готовить имбирь? В каком виде корнеплод полезнее — свежем, сушеном или маринованном? Сохраняет ли он свои свойства при замораживании? Почему повара советуют резать имбирь на стеклянной поверхности, а не на деревянной? И в какой стране его используют вместо конфет? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Борис Скачко, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова, кулинарный эксперт Ирина Рудневская. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу — певица Наталья Валевская.

«Употребление имбиря ускоряет обмен веществ, поэтому идеально подходит для тех, кто хочет похудеть, — рассказывает Наталья Валевская. — Лично мне проблему лишних килограммов помог решить имбирный коктейль. Рецепт очень прост: 1 ст. ложку имбиря, 1 лимон без кожуры, 1 свежий огурец, пучок петрушки, 1 ст. ложку сока алоэ вера залить 0,5 стакана воды, взбить в блендере и пить за 3 часа до сна. Во-первых, такой витаминный коктейль дарит чувство сытости, а во-вторых, после недели его употребления организм скажет вам спасибо».

 

Тэги: имбирь, коронавирус

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