Стало известно, когда в Киеве перестанет работать метрополитен

Сегодня, 17 марта, в 23 часа Киевский метрополитен остановит работу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, ориентировочно это продлится до 3 апреля. При этом наземный пассажирский транспорт будет работать в штатном режиме, дублируя линии метрополитена.

«Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих», — добавил Кличко.

Как сообщала «Фраза», 16 марта 2020 года власти Киева ужесточили меры карантина в столице.

В тот же день в Киеве были лабораторно зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом.