Возле одной из станций киевского метро внезапно умер мужчина

Вечером понедельника, 16 марта, возле станции метро «Харьковская» в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут внезапно умер мужчина.

Как передает «Информатор», погибший – 1968 года рождения.

Отмечается, что мужчине «внезапно стало плохо, и он упал возле скамьи».

Приехавшим медикам оставалось лишь зафиксировать его смерть.

Причины смерти сейчас выясняются.

Как писала «Фраза», в Черновцах с подозрением на коронавирус умерла женщина, а в Киеве выявлены первые больные.

Ранее стало известно, сколько украинцев пострадало от коронавируса.