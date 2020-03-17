Возле одной из станций киевского метро внезапно умер мужчина

Вечером понедельника, 16 марта, возле станции метро «Харьковская» в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут внезапно умер мужчина.
Как передает «Информатор», погибший – 1968 года рождения.
Отмечается, что мужчине «внезапно стало плохо, и он упал возле скамьи».
Приехавшим медикам оставалось лишь зафиксировать его смерть.
Причины смерти сейчас выясняются.
Как писала «Фраза», в Черновцах с подозрением на коронавирус умерла женщина, а в Киеве выявлены первые больные.
Ранее стало известно, сколько украинцев пострадало от коронавируса.