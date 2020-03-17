Лукашенко дал забавный совет по борьбе с коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет по борьбе с коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства выступил по телевидению.

Александр Лукашенко начал с простых тезисов: «Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте».

Также он порекомендовал пить водку: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт, чтобы травить этот вирус, но не на работе».

Президент страны добавил: «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!».

Как писала «Фраза», Лукашенко заявил, что Путин хочет присоединить Беларусь к России.