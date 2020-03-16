«Закрыть метро и отменить поезда»: Зеленский подготовил пакет жесточайших мер из-за нашествия коронавируса

В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19, предложил ввести крайне жесткие меры, которые, по его мнению, позволят остановить распространение инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», видеозапись выступления главы государства уже появилась в Сети.

В частности, украинский лидер предложил следующее:

— С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.

— С 12 часов дня 18 марта 2020 запретить ж/д-, авиа- и автобусные междугородние пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.

— Городские перевозки осуществлять в режиме: до 10 человек ‒ в маршрутках и до 20 человек ‒ в троллейбусах, автобусах и вагонах трамвая.

— С 17 марта 2020 года в областях, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом COVID-19 ‒ ввести режим чрезвычайной ситуации

— Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая церковные обряды и церемонии.

Кроме того, «Зе» предложил Минфину провести переговоры с МВФ и другими международными кредитными организациями с целью получения финансовой помощи для борьбы с эпидемией.

Президент также отметил, что в условиях эпидемии крайне важно обеспечить полноценную работу Верховной Рады, которой необходимо «принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную и трудовую реформы».

Напомним, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до пяти.

Как писала «Фраза», Зеленский возглавил борьбу с коронавирусом в Украине.

Ранее об ужесточении карантинных мер объявили Львов, Одесса, Ивано-Франковск и Киев.