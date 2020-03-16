В Харькове пенсионеры подрались в очереди за медицинскими масками

В Харькове выстроилась огромная очередь за бесплатными медицинскими масками. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие видео публикует сообщество «Харьков 1654» в Facebook.

Как утверждается, акция проходила возле здания горсовета, однако очередь, которая брала начало на площади Конституции, растянулась до Московского проспекта. При этом произошло несколько конфликтов.

Как сообщала «Фраза», ранее об ужесточении карантинных мер объявили Львов, Одесса, Ивано-Франковск и Киев.

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