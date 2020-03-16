Тернопольский митрополит рассказал, что все священники, храмы которых захватили, остались в УПЦ

Все священнослужители Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви остаются верными канонической Церкви и продолжают свое служение, даже когда их храмы захватили. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Об этом он сказал в новом выпуске программы «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Благодарим Бога за то, что у нас более чем 25 храмов отобрали, но все священники остаются с преданной паствой, верной Церкви Христовой и продолжают свое служение в любых условиях», - сказал Тернопольский митрополит.

По словам владыки, «они живут благодатью Божией в своей душе и не озлобляются против, мягко говоря, недругов, а наоборот молятся, сочувствуют и, как апостол говорил, «стараются иметь мир со всеми и святость» (Евр. 12:14). Это, наверное, самое важное. Поэтому мы благодарим Бога, что есть такой народ, есть такие священники. Значит, жив Господь, жива вера», - сказал митрополит Сергий.

Настоятель храма в селе Башуки протоиерей Виталий Гурев рассказал, как к верующим УПЦ сейчас относятся односельчане.

«Люди вначале, конечно, были возмущены, что забрали храм, лишили всего. С одной стороны, мы, православные христиане, с любовью должны относиться к своим врагам, мы против них ничего не имели, мы уповали на Божию милость, но видим сейчас, что когда храм уже построился, то люди, которые у нас его отобрали, приходили к нам на освящение куполов и вместе с нами молились. Они увидели, что мы не упали духом, что мы сильные христиане и что Господь нас не оставляет и помогает нам. Они об этом задумываются и с уважением относятся к нам», - сказал священник.

Как сообщалось, 4 февраля в селе Башуки Тернопольской области митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий с духовенством освятили кресты на куполах нового храма в честь святого Архистратига Божия Михаила, строящегося вместо захваченного активистами УПЦ КП в 2015 году.

Ранее «Фраза» сообщала, что во всех монастырях УПЦ будут трижды в день звонить в колокола и молиться об избавлении от коронавируса.