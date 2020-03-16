Подо Львовом в земле образовалась яма размером с футбольное поле

Карстовая яма диаметром около 150 м и глубиной 100 м образовалась вблизи городов Стебник и Трускавец на Львовщине. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

В частности, как сообщается, карстовый провал № 28 произошел в пределах горного отвода рудника № 2 Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал». Новый провал образовался на расстоянии около 150 м от края большой ямы, которая образовалась в сентябре 2017 года. Грунт здесь до сих пор продолжает осыпаться. Периметр обвала стремительный.

Борта ямы очень крутые — в 60-65 градусов и как следствие, склоны до сих пор продолжают обваливаться.

Видео провала публикует кафедра экологической и инженерной геологии и гидрогеологии Львовского национального университета им. Франко на своей странице в Facebook.

Напомним, в апреле 2011 года «Фраза» опубликовала рейтинг огромных дыр и углублений в земной коре, созданных природой или руками человека.