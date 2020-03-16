Митрополит УПЦ считает, что если Литургия не будет совершаться, то это будет большей проблемой, чем коронавирус

В Украинской Православной Церкви более 12 тысяч приходов и достаточно большое количество храмов, поэтому «все верующие могут приходить на богослужения, на которых далеко не всегда находится 200 человек в одном помещении». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал глава Информационно-просветительского отдела митрополит Климент (Вечеря).

Об этом он сказал в интервью «Klymenko Time».

Митрополит подчеркнул, что в УПЦ прислушиваются к рекомендациям Министерства здравоохранения относительно борьбы с распространением коронавируса и «конечно, все возможные меры будут предприняты, чтобы минимизировать все факторы риска, но со стороны Церкви мы вряд ли услышим призыв не причащаться или не молиться в храме».

«Как говорит Церковь и многие святые люди, если литургия не будет совершаться, то это будет самой большой проблемой, гораздо худшей, чем коронавирус. Благодаря богослужению, благодаря церковной молитве Господь хранит не только отдельного человека, семью, страну, а Господь хранит весь наш мир, благодаря тому, что совершается Его бескровная жертва ежедневно и практически на всех континентах земного шара», — сказал он.

Что касается возможности заражения коронавирусом через Святое Причастие, иерарх отметил, что об этом в основном говорят люди, которые вообще никогда не причащались. То же самое, по его мнению, касается и почитания икон, но «если концентрироваться на каких-то гигиенических обстоятельствах, то всегда в храме возле особо почитаемой иконы есть платочек с дезинфицирующей жидкостью».

«Причастие — это проявление нашей веры, и насильно никто никого не обязывает к участию в Евхаристии и к тому, чтобы приступать к принятию Святых Христовых Таин. <...> Причастие дает людям жизнь. Рассматривать Причастие исключительно в плоскости материальной — что это материальные предметы, хлеб и вино, и они вступают в какой-то физический контакт с человеческим организмом, — было бы крайне неправильно, поскольку для религиозных людей есть совершенно четкое понятие, что человек состоит не только из тела, но и из души. И духовная проекция человека — она совершенно иная», — подчеркнул он.

Владыка напомнил, что в истории Церкви известно множество примеров, когда люди «не просто не заражались после Причастия Святых Таин, но исцелялись, и даже прекращались не какие-то индивидуальные случаи заболевания — прекращались целые эпидемии после того, как совершались особые богослужения и молебны».

«Сегодня очень много говорят о коронавирусе, это заболевание новое, и больше всего оно пугает своей неизвестностью и непонятностью того, как оно себя будет вести в будущем. Но у нас уже давно эпидемиологическая ситуация по целому ряду других инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, гепатит и многих других, которые передаются воздушно-капельным путем. Но, слава Богу, мы не имеем каких-то трагических цифр статистики заболеваний гепатитом или туберкулезом среди священнослужителей, как и вообще среди верующих людей, которые регулярно приступают к принятию Святых Христовых Таин», — добавил митрополит Климент.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ считают, что пандемия дает возможность показать свою любовь к Богу и ближнему.